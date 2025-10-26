朝の情報番組でお馴染みの気象予報士・今井春花。ふだんは夜中の12時に起床し、昼夜逆転した生活リズムのなかで番組を支えている。「友達が寝ている時間に起きているので、一生起きている人だと思われちゃっています（笑）」幼少期、弟妹の世話で忙しい両親の横でテレビを見る彼女は、お天気コーナーだけは理解できたという。「天気の仕事をしたいと思う一方で、ファッションも大好きなので大学卒業後はアパレル企業に就職しま