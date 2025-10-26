「バラエティで爆発したい！」たけうちほのかはそう語り、自らの原点を見つめ直す。幼少期から家族でお笑い番組を観て育ち、 “芸人さんの番組が自分の中で一番” と憧れを募らせてきた。「お兄ちゃんは俳優・竹内涼真として、弟はアーティスト・竹内唯人としてと、それぞれが違う舞台で輝いているので、私はバラエティタレントの道を極めていきたいです」転機となった『ゴッドタン』（テレビ東京）での振り切った姿で存在感を