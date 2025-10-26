豊かな海でしか育つことができず、DASH海岸にも来て欲しいと願うエビの王様、それがイセエビ。ペットボトルサイズになるとデカイと言われ、ある海にはそれをも上回る、「赤い将軍」とも呼ばれるモンスターが！城島らがやって来たのは、神奈川県三浦市城ヶ島。城島との付き合いが10年にもなる石橋英樹さんに、「DASH海岸の海づくりに繋がるなら」と、今回、特別に秘密の磯を案内して頂くことに。「ワクワクしますね」「どんな世界だ