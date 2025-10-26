愛媛FCのJ３降格が決定した。J２で最下位の愛媛は10月26日、J２第34節でジュビロ磐田と対戦し、１−３で敗戦。４試合を残して18位以下が確定し、クラブ史上２度目となるJ３降格となった。クラブは公式サイトで「愛媛FCを応援してくださるすべての皆様へ」と題し、村上忠代表取締役社長の声明を発表した。「愛媛FCは本日行われました試合の結果、J３リーグへの降格が決まりました。皆さまと歓びを分かち合ったJ３優勝からわず