現職と新人の一騎打ちとなった山口市長選挙は現職の伊藤和貴氏（67）の再選が確実となりました。伊藤和貴氏は市の総合政策部長などを経て2021年の市長選で初当選しました。再選を目指した今回の選挙戦では若者の定住促進や公共施設の再構築などに取り組み「ずっと元気な県都・山口」をつくりたいと訴えました。開票作業は、午後9時20分から行われますが、山口放送が読売新聞と共同で行った出口調査や事前の取材などから伊藤氏の再