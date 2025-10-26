中国メディアの広州日報によると、安徽省碭山県で24日午前、サーカスの公演準備中にライオン1頭が逃げ出し、街中で目撃されるということがあった。ライオンは餌を与えていた際に逃げ出したといい、約10分後にスタッフによって捕獲され、けが人はいなかった。県の文化観光体育当局は、サーカス団に対し、公演を中止し是正処置を講じるよう命じた。通行人が撮影した映像には、シャベルのようなものを手にしてライオンを追いか