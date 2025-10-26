すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が、このほどインタビューに応じて、年末年始に東名阪で開催する初のワンマンライブツアーについて抱負を語った。すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -の先輩４グループに追いつけ追い越せと、掲げた目標は「2.5次元アイドルNo.1のダンスグループ」。ダンス未経験メンバー