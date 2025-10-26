神戸市長選は２６日、投票が行われ、現職の久元喜造氏（７１）（無＝公明推薦）が、新人３人を抑え、４選を確実にした。久元氏は、今年４月の神戸空港の国際チャーター便運航開始や市中心部の再開発推進など３期１２年の実績を強調し、幅広い支持を得た。自民、立憲民主、国民民主各党の県組織からも推薦を受け、与野党相乗りの選挙戦を展開した。