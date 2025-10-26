日ASEAN首脳会議に出席し、東ティモールのグスマン首相（手前左）と言葉を交わし抱き合う高市首相＝26日、マレーシア・クアラルンプール（代表撮影・共同）【クアラルンプール共同】高市早苗首相は26日（日本時間同）、マレーシアで東南アジア諸国連合（ASEAN）との首脳会議に出席した。首脳は法の支配に基づく国際秩序と「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を推進する方針で一致した。首相は、政府安全保障能力強化支援（OS