長野市長選は２６日、投票が行われ、現職の荻原健司氏（５５）（無所属）の再選が確実な情勢となった。荻原氏は、観光と経済の強化で市独自の財源確保の重要性を強調。保育料の完全無料化や、公共交通の見直しを公約に掲げ、幅広い支持を得た。いずれも新人で、前市議の小泉一真氏（５９）、元世界銀行職員の平本浩一氏（５９）、元福祉施設職員の草間重男氏（７５）は、現市政の刷新などを訴えたが、及ばなかった。前市議の