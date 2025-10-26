26日、イラク北東部カンディル山脈を歩くクルド労働者党の戦闘員ら（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】5月に解散を決めたトルコの非合法組織クルド労働者党（PKK）は26日、全ての戦闘員をトルコから拠点のあるイラク北部に「撤退させる」と発表した。PKKに近いメディアが伝えた。7月に開始した武装解除の一環。PKKはトルコに安全面などでの法的保障を要求しており「遅滞なく示す必要がある」と強調した。PKKは2013年にも