川崎市長選は２６日、投票が行われ、現職の福田紀彦氏（５３）（無所属）の４選が確実な情勢となった。同市長選には、過去最多となる現職と新人５人の計６人が立候補していた。福田氏は、学校環境の改善や再生可能エネルギーの推進など３期１２年の実績を強調したほか、高等専門学校の設立や小中学生の学力向上などを公約に掲げ、幅広い支持を得た。政党の推薦は受けなかったが、自民党川崎市連が支援し、公明党川崎総支部が