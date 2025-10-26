◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)阪神の2番手・岩貞祐太投手が左肩に打球を受け、途中降板となりました。先発・デュプランティエ投手は初回から連打を浴びるなど、2回途中6失点で降板。試合開始早々マウンドを託された2番手・岩貞投手は、最初の打者である栗原陵矢選手に死球を与えピンチを拡大すると、山川穂高選手の痛恨の一発を浴び、2回を終えてソフトバンク相手に9失点としていまし