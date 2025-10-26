【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C. 1−1 鹿島アントラーズ（10月25日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】顔面肘打ち→鈴木が鬼の形相で抗議京都サンガF.C.のFW長沢駿による危険プレーに、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨も激怒して詰め寄るなど一触即発の事態となった。10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、3位の京都と首位の鹿島が対戦。問題のシーンはゴールレスで迎えた12分だった。京都が自陣でFKを弾き返した場面