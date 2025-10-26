山口市長選は２６日投票が行われ、現職の伊藤和貴氏（６７）（無所属＝自民・公明推薦）が、新人の政治団体代表・佐々木信夫氏（８７）（無所属）を破り、再選を確実にした。伊藤氏は地域交流センターを拠点とした地域課題の解決や子育て支援の充実、観光振興などを訴え、支持を広げた。