秋田県鹿角市で26日、85歳の女性が自宅敷地内で背後からクマに襲われ頭にケガをしました。また、秋田市の中心部でもクマが目撃されています。現場は、鹿角市八幡平の住宅敷地内です。警察と消防によりますと、26日午前8時45分ごろ、自宅の庭にある洗い場で女性が大根を洗っていたところ、背後から体長およそ1.2メートルのクマに襲われました。女性はツメでひっかかれたとみられ、頭の後ろ部分などにケガをしました。会話はできる状