当選が確実となり、万歳三唱をする福田氏＝２６日午後８時３分、川崎市中原区の事務所任期満了に伴う川崎市長選は２６日投票が行われ、無所属で現職の福田紀彦氏（５３）が新人５候補を抑えて、４期目の当選を確実にした。大きな争点はなく、３期１２年にわたる福田市政の評価や多選の是非などが問われる中、福田氏は「継続」を訴え、過去最多となる６人の争いを制した。福田氏は、待機児童の解消や今年開学した市立看護大大学