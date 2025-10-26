私立恵比寿中学 アイドルグループ・私立恵比寿中学が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された第４回『スター☆オーディション』最終選考会のライブアクトに出演し、「仮契約のシンデレラ」など５曲を披露した。【写真】私立恵比寿中学『スター☆オーディション』ライブパフォーマンスの模様スターダストプロモーションが約２年ぶりに開催した「スター☆オーディション」。新たなスターの原石を発掘し、未来の輝