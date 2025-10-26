水戸が首位に返り咲いたJ2リーグ第34節が10月26日に行われた。リーグ戦は残り4試合となるなか、上位陣の勝ち点差が詰まり、昇格争いが一層激しさを増している。前節2位の水戸ホーリーホックはアウェーで北海道コンサドーレ札幌に1-0で勝利。勝ち点を64として、前日にFC今治と引き分けたV・ファーレン長崎を抜き、首位に返り咲いた。3位のジェフユナイテッド千葉はブラウブリッツ秋田と0-0のドローに終わり、勝ち点59で3位を