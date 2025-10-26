◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）２年ぶりの王座奪還を狙った名城大は３位だった。細見芽生（めい、１年）が区間８位と力を発揮できなかったが、２区の大河原萌花（４年）、３区の米沢奈々香（４年）が区間２位、４区の石松愛朱加（４年）が区間３位の走りを見せ、３位浮上。５区は橋本和叶（わかな、１年）が粘り強く走ったが、