◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節第２日東レ静岡３―１東京ＧＢ（２６日、静岡・このはなアリーナ）東レ静岡は東京ＧＢを３―１で破り、開幕２試合目で今季初勝利をつかんだ。加入１年目の楠本岳が、日本人選手最多の１５得点で勝利に大きく貢献した。２５日の同カード開幕戦では０―２から追いつくも、フルセットの末、敗戦。この日は先に２セットを奪い、第３セットこそ落としたが、流れを取り戻して勝ちきっ