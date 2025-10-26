フランスのメディアによりますと、パリのルーブル美術館から宝飾品などが奪われた事件で25日、容疑者2人が逮捕されました。ルーブル美術館をめぐる窃盗事件では、犯行グループが高所作業車を使って館内に侵入し、総額155億円にのぼる宝飾品を奪って逃走しました。地元メディアによりますと25日、逃走していた犯行グループのうち2人が逮捕されたということです。そのうち男1人はシャルル・ドゴール空港から北アフリカのアルジェリア