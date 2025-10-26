「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が２回までに一挙９得点の大爆発。阪神の強力投手陣を粉砕した。山川穂高内野手は１試合５打点の大暴れだ。１点を追う初回に栗原が同点適時打を放って試合を振り出しに戻すと、続く山川が右中間フェンス直撃の勝ち越し２点二塁打を放った。二回も勢いは止まらず２死から周東の適時三塁打などで一挙３点を奪いデュプ