タレント・勝俣州和が２６日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」に出演した。勝俣は、フリーアナウンサー・徳光和夫、タレント・田中律子とともに御殿場から旅をスタートした。道中、勝俣はバラエティーの師と仰ぐ萩本欽一とのエピソードを披露。「お寿司屋さんに連れて行ってくれたんですよ。『お寿司、好きなものを食べな』って。大将に、欽ちゃんに合わせようと思って。欽ちゃんが『イカ』って言うんですよ。じ