『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（蟹乃まよ/KADOKAWA）第7回【全14回】【漫画】『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』を第1回から読む18歳になった娘が連れてきたのは41歳の彼氏だった――。かつてストーカー被害を受け、男性恐怖症だった娘の美月に彼氏ができた。母親の優子は安堵するが、相手が23歳年上と知ると交際を認められず、娘との関係は悪化してしまう。美月の純粋な思いと彼の誠実さに優子の心が揺れ始めた