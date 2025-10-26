接戦を演じたジャパンは、確かな前進を感じさせた(C)産経新聞社ラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ5連戦、「ジャパン試練の5連戦」の初戦が、オーストラリア代表ワラビーズ（同7位）を国立競技場に迎えて10月25日に行われ、ジャパンは15-19で敗れ、黒星スタートとなった。両国代表の通算対戦成績はジャパンの0勝7敗となった。【動画】まさに奇跡のタックル！ アルゼンチン代表