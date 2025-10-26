能登半島地震で全壊した輪島塗りの工房から無傷で見つかった「奇跡のチェロ」によるチャリティーコンサートが26日、輪島市内で開かれました。地震で全壊した輪島市横地町の大徹八井漆器工房から無傷で見つかった「輪島塗チェロ」。輪島中学校の体育館で26日、この奇跡のチェロによるチャリティーコンサートが開かれ、今年2月にグラミー賞を受賞したチェロ奏者エル・マツモトさんと、ピアニスト斎藤龍さんが共演しました。今回のコ