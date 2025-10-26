◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・山川穂高内野手が勝負強さを発揮した。６―１の２回２死一、二塁の場面で岩貞の甘く入ったスライダーを完璧に捉え、左中間席に放り込んだ。ＮＰＢ公式アプリ「ＮＰＢ＋」によると飛距離は１３３メートル。豪快な３ランで９点目を挙げ、点差を８に広げた。２０２４年の第２戦以来となる日本シリーズ自身２本目のアーチ。