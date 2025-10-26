◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）観衆３４５０女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。メインイベントは、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイと岩谷麻優との運命の再会マッチ。両者は７年半ぶり８度目の対戦。過去はイヨが「紫雷イオ」として３