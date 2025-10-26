◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク打線が、阪神・デュプランティエを２回途中でＫＯするなど、２回までに９得点と大暴れした。初回に１点を先制されたが、その裏に２死一、二塁から栗原が同点打。さらに前夜の第１戦はスタメン外だった山川が、右中間フェンス直撃の２点二塁打で続いた。あっさり逆転に成功すると、２回は２死二塁から周東が適時三塁打で４