精悍なビジュアルと耳に優しい美声、さまざまな役柄に確かな存在感を与える演技力で、映画やドラマ、舞台などで活躍している大沢たかお。そんな彼が主演を務め、あらぬ嫌疑をかけられた天才科学者を演じた近未来SFサスペンスが、2020年に公開された映画「AI崩壊」だ。舞台は、医療AI「のぞみ」が、多くの日本人の健康を管理するようになった2030年の日本。「のぞみ」の共同開発者でもある妻・望(松嶋菜々子)を病で失った天才科学者