富山県南砺市で26日、庭の柿の実をとっていた女性がクマに襲われ、腕や頭にケガをしました。26日午前10時過ぎ、庭の柿の実をとっていた75歳の女性がクマに襲われました。女性は、右腕と右の側頭部をかまれ病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあり、命に別条はないということです。近所の人「怖いわ。夜に出歩けないね」女性をかんだクマは逃げていて見つかっていません。南砺市や警察が付近の住民に注意を呼びかけています。