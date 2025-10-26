女子プロレス「マリーゴールド」の２６日両国国技館大会に激震が走った。第３試合ではメガトンが当日発表となる「大物Ｍ」と激突。緊張した面持ちで入場したメガトンのもとに現れたのは?プロレス王?鈴木みのるだった。入場曲「風になれ」が鳴ると会場は騒然とし、メガトンは震えあがっていた。それでも闘志を奮い立たせて健闘したメガトンだったが、６分過ぎゴッチ式パイルドライバーの体勢になると、恐怖のあまりギブアップ。