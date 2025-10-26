◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク打線が試合序盤に猛攻を見せています。初戦を落としたソフトバンクは、ホームで連敗を避けたい第2戦を迎えます。そんな中、初回にはいきなり佐藤輝明選手の先制タイムリーを浴び失点。それでも直後に反撃を見せます。対する阪神の先発・デュプランティエ投手の前に連打などで好機をつかむと、栗原陵矢選手が同点打。さらに前日ベンチスター