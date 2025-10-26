◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)先発マウンドを託されたドジャースの山本由伸投手は、9回105球を投げ被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投。ワールドシリーズ初完投勝利を果たし、初戦を落としたチームに勝利をプレゼントする活躍を見せました。この試合で山本投手とバッテリーを組んだウィル・スミス選手は試合後、「どの球種もコントロールよく操っていた。緩