◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク―阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンク・山川穂高内野手（33）の“どすこい！”で球場のボルテージは最高潮に達した。2回、6点リードでなお2死一、二塁で2番手・岩貞のスライダーを捉え、左中間席まで運んだ。今日本シリーズ1号。ベンチに戻ると、キャッチボール中だった先発の上沢直之と並んで「どすこい！」のパフォーマンス。満員のスタンドも「どすこい！