春のクラシックホース不在で混戦模様となった菊花賞。３冠最終戦を制したのは1番人気のエネルジコ。スタート直後は後方を追走し、徐々に位置を上げると4コーナーでは先頭集団を射程圏内にとらえた。直線では雨をものともしない末脚で一気に抜け出すと、最後は2馬身差をつけてゴール。ドゥラメンテ産駒の最終世代からクラシックホースが誕生した。鞍上のC.ルメール騎手は、23年ドゥレッツァ、24年アーバンシックに続く、史上初の菊