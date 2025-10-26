フランスのルーブル美術館で155億円相当の宝飾品が奪われた事件で、容疑者2人が拘束されたと、地元メディアが伝えています。容疑者の1人は空港から国外に出国しようとしていました。フランスメディアによりますと、25日夜、ルーブル美術館の強盗事件に関与したとして容疑者2人が拘束されました。容疑者は共に30代で、1人はパリのシャルル・ド・ゴール空港からアルジェリアに出国しようとしていたところ拘束されたということです。