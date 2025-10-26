長らく活気が失われている新潟市の古町地区。中心部の活性化に向けて焦点となっているのが、旧新潟三越跡地の再開発と３月に閉鎖した西堀ローサです。しかし、事業の遅れや巨額の改修費用など大きな課題を抱えています。かつて多くの人でにぎわっていた古町地区。老舗の喫茶店を通して、まちづくりの今を見つめます。 ◆古町の老舗喫茶店 香ばしいコーヒーの香りとトマトソースの甘い匂いが漂います