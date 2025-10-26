お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは10月21日、自身のYouTubeを更新。『高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】』と題した動画を投稿しました。【画像】霜降り明星・せいや、交通事故現場公開！「生々しさえぐい」動画の冒頭、「ホンマにやばかったな」「ホンマに事件」と興奮した様子のせいやさん。同日の朝、せいやさんとマネジャーの2人で、タクシーで千葉に向かっていたところ、突然ハンドルを握った運転手さ