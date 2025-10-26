◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転に成功した。1点を追う初回、連打などで2死一、二塁とすると、栗原陵矢がカウント1―2から阪神デュプランティエのナックルカーブを右前にはじき返す同点の適時打を放った。一塁に到達した栗原は何度も手を叩き、ベンチの方を指さして喜んだ。その後、2死一、二塁で山川穂高が外角151キロの直球をはじき返し、もう少し