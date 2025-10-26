◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの栗原陵矢が同点の適時打を放った。1点を先制された直後の初回。先頭柳田悠岐が左前打、周東佑京が右前打と連打で一、二塁のチャンスを演出。柳町達が犠打の構えから見逃した際に、柳田が牽制で挟まれ痛恨の走塁死となった。1死二塁となって、柳町が四球で再び一、二塁。近藤健介が空振り三振に倒れるも、栗原陵矢が右前へ