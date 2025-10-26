グレーのぴたぴたワンピで得意のポーズタレントの清水あいり(32)がXを更新し、「むちむち復活」と題した自撮りショットを公開した。体にフィットしたグレーのワンピース姿の写真を2枚アップし、健康美をアピールする投稿となっている。9月30日の投稿で「一ヶ月ずっと調子が悪くて怖い」と体調不良を明かし、「でも、なかなか治らないなぁ」とつづり、ファンからは心配するコメントも寄せられていた。清水は昨年結婚を発表