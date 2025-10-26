◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが痛恨の走塁ミスを犯した。初回、連打で無死一、二塁としたところでバントの構えをした柳町達が見送った。すると、二塁走者の柳田悠岐が大きく飛び出し、二、三塁間で挟まれた後にタッチアウトとなった。阪神は初回1死一塁で森下翔太が遊撃強襲の安打を放つと、遊撃手の川瀬晃がはじいた球が外野へ転がる間に二塁を陥れた（