◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之が初回に先制を許すも最小失点で切り抜けた。先発の上沢は1死から中野拓夢に中前打、森下翔太に遊撃強襲の二塁打を許し、二、三塁とすると、佐藤輝明に外角のカーブを右前に運ばれ、先制の適時打とされた。それでも大山悠輔、郄寺望夢を連続三振に切り、それ以上の得点は与えなかった。