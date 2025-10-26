◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが初回から阪神に先制を許した。先発の上沢直之は1死から中野拓夢に中前打、森下翔太に遊撃強襲の二塁打を許し、二、三塁とすると、佐藤輝明に外角のカーブを右前に運ばれ、先制の適時打とされた。ソフトバンクは25日の第1戦で6回、佐藤に勝ち越し適時打を許した。