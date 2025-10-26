◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン最終日（2025年10月26日東京・有明テニスの森公園）シングルス決勝が行われ、第5シードのベリンダ・ベンチッチ（28＝スイス）が第6シードのリンダ・ノスコバ（20＝チェコ）を6―2、6―3のストレートで下し、大会初優勝でツアー通算10勝目を挙げた。21年東京五輪でシングルス金メダル、ダブルス銀メダルを獲得している実力者は、「（当時は無観客開催で）観客がいな