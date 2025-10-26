◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)阪神の先発・デュプランティエ投手が2回途中で降板となりました。阪神打線は初回、佐藤輝明選手のタイムリーで幸先よく先制。援護を手にデュプランティエ投手がマウンドにあがるも、連打や四球でランナーを背負い、栗原陵矢選手と山川穂高選手のタイムリーで逆転を許します。NPB初年度を迎えているデュプランティエ投手は今季、好投を継続するも体の不調