「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２６日、エムウェーブ）女子１５００メートルが行われ、五輪２大会連続金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分５５秒８５で、大会最長記録となる１０年連続１０度目の優勝とした。「優勝はできたんですけど、後半の内容に課題が残るレースになった。悔しい気持ちはあります」と振り返った。序盤は好ラップを刻んだが、序盤でペースを落とした。「自信がいまひとつ持ち