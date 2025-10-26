2026年秋に行われるアジア・アジアパラ競技大会を前に、愛知県岡崎市で実際に競技を体験できるイベントが開かれました。バレーボールなどの競技会場となる岡崎中央総合公園総合体育館では、大会マスコットの「ホノホン」や、名古屋スポーツ広報大使の須田亜香里さんらが、大会をPRしました。実施される競技を体験できるコーナーでは、アーチェリーや座った状態で行う座位バレ